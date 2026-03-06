В Калининградском зоопарке рассказали, как «исправляют поломанных львов» (видео)

Полностью «нормализовать» поведение льва Тиграна, никогда ранее не видевшего сородичей и не понимающего, как себя с ними вести, невозможно. Однако сотрудники зоопарка могут улучшить ситуацию с помощью медицинских тренингов. О том, как «исправляют поломанных львов», рассказали в пресс-службе учреждения.

Тиграна, как сообщалось ранее, рано отлучили от матери и использовали в качестве реквизита для фотографирования. Животное, «общавшееся» только с людьми, не усвоило язык тела львов, не различает игру, долминирование и угрозу, не научилось понимать границы сородича, не умеет сдерживать силу, мягко взаимодействовать, а также реагировать на окружающую среду и решать задачи самостоятельно.

«Нарушенное естественное поведение — это не приговор, но это и не красивая история про „исправим любовью“ или „инстинкты возьмут своё“. Проблема требует долгой, кропотливой работы», — отметили в учреждении.

Её результатом могут стать расширение вариантов поведения животного, снижение стресса, обеспечение безопасности и создание достойных условий жизни.

Основной инструмент для исправления поведения — медицинский тренинг, во время которого животное учится ждать, концентрироваться и переключаться.

«Если у животного, как у Тиграна, узкий набор реакций (например, возбуждение = агрессия), тренинг научит его альтернативным формам поведения: остановка по сигналу, отступление, спокойный контакт через барьер, переключение на другой объект. Кроме того, с помощью тренинга животное учится спокойно переносить медицинские манипуляции, а задания тренера стимулируют когнитивную активность», — рассказали в зоопарке.

В соцсетях учреждения разместили видеозаписи с двумя тренингами. На первом лев агрессирует и «вымещает эмоции на бревне» из-за участия в тренинге нового человека, но в процесс возвращается. На втором видео, снятом два месяца спустя, Тигран внешне более спокоен, позволяет проводить манипуляции со своим хвостом, практически не отвлекается. Но всё же напряжение присутствует, о чём говорит вокализация.

Животное, как считают в зоопарке, постепенно учится самоконтролю, его поведенческий репертуар расширяется. Лев добровольно даёт свой хвост для будущих ветеринарных манипуляций и получает необходимый уровень когнитивной нагрузки.

«Конечно, медицинские тренинги — не панацея от всех бед. Непрофессионально было бы сказать, что лекарство найдено, и скоро в паре Тигран и Лея наступит идиллия.

Иногда, если животное остаётся хронически агрессивным, не научается считывать сигналы партнёра и сдерживать силу, правильное решение — признать невозможность совместного содержания и адаптировать среду под потребности такого животного», — пояснили в учреждении.

Там также отметили, что не каждый лев обязан жить в прайде, но шанс на нормальную львиную жизнь ему дать необходимо.

Африканский лев по кличке Тигран прибыл на территорию Калининградской области из Старого Оскола 23 сентября 2024 года. В зоопарке рассказали, что длина Тиграна от носа до кончика хвоста составляет почти три метра, а вес — 242 килограмма.

12 февраля 2025 года сотрудники учреждения впервые запустили Тиграна в вольер львицы Леи. Начало отношений в учреждении оценили как «довольно позитивное», несмотря на стычку. 25 марта вольеры льва Тиграна и львицы Леи объединили, приняв решение больше не закрывать между ними задвижки. 22 июля животные заселились в новый, специально подготовленный для них вольер.

К январю 2026 года специалисты пришли к выводу, что Тигран и Лея не понимают друг друга. «Тигран не даёт Лее спокойно взаимодействовать с чем-либо в вольере в его присутствии. Напасть, прогнать, отнять — вот стратегия его поведения», — говорилось в сообщении. Поведение Тиграна в зоопарке сравнивают с мальчишкой, который бьёт понравившуюся девочку портфелем по голове, потому что не знает, как вести себя по-другому.