Адвокату Марии Бонцлер предъявлено обвинение в государственной измене

Адвокату адвокатской палаты Калининградской области предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о Марии Бонцлер.

Ранее Бонцлер предъявлялось обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). 29 мая 2025 года ее взяли под стражу в зале суда. В настоящее время действия адвоката переквалифицированы на более тяжкий состав преступления, отметили в СК.

«По данным следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства, то есть оказывала помощь, направленную против безопасности Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Калининградской области.