Директора «Балтберегозащиты» освободили из-под стражи

Директора государственного бюджетного учреждения «Балтберегозащита» и начальника отдела контроля за строительством и ремонтом этого же учреждения освободили из-под стражи. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Апелляционным постановлением Калининградского областного суда от 5 марта 2026 года постановление Светлогорского городского суда от 20 февраля 2026 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении указанных лиц отменено. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2026 года отказано, отметили в пресс-службе.

О задержании руководства «Балтберегозащиты» по делу о превышении должностных полномочий стало известно 20 февраля. Директору и его подчинённому было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году учреждение заключило контракт с одной из строительных организаций региона на проведение аварийно-восстановительных работ на участках побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово. Стоимость контракта составила 169,8 млн руб.

Как полагают следственные органы, при исполнении контракта подрядчик использовал материалы, не соответствующие проектной документации, а сами работы были выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, руководитель учреждения и начальник профильного отдела, зная о допущенных нарушениях, подписали акты приемки выполненных работ. На основании этих документов подрядчику были перечислены бюджетные средства.