За сутки от нового коронавируса погибли 24 человека, всего летальных исходов более ста

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло 106 человек. За сутки в стране скончались 24 человека, общее число заболевших превысило 4 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на AFP.

Как пишет South China Morning, за минувшие сутки зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в Китае составило 4,1 тыс., передает газета People’s Daily. В Таиланде зафиксировали восемь случаев, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. В Японии, Южной Корее и Малайзии — четыре. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

Вспышка была зафиксирована в декабре прошлого года в Ухане. По данным ученых, следы вируса обнаружили на городском рынке морепродуктов, где продавались дикие животные. В России случаев заражения не выявлено, тем не менее калининградцев испугали проведенные учения «по отработке навыков действий персонала больницы в различных эпидемических ситуациях». Ранее Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от нового вируса.