Время ожидания в очереди на границе с Польшей выросло до 7 часов

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Время ожидания на границе между Калининградской областью и Польшей возросло до 7 часов. Путешественники, приехавшие рано утром на погранпереход, смогли пройти контроль только пару часов назад. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Такая ситуация сложилась из-за введения Польшей санитарного контроля и сокращения числа работающих полос для легковых автомобилей на всех пунктах пропуска до одной. Свидетели сообщают, что польские служащие измеряют температуру и выдают необходимые для заполнения бумаги.

Также в соцсетях отмечают, что автобусы и грузовики находятся в отдельной очереди, но им «не намного легче, также стоят без движения».

Ранее «Новый Калининград» сообщал о возникновении пробок на границе.


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