Алиханов: вторая заболевшая коронавирусом в регионе — пожилая женщина

Вторая жительница области, у которой выявили коронавирус, — пожилая женщина. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве в пятницу, 13 марта.

«Это мама первой заболевшей. К сожалению, она достаточно пожилая уже. Собственно, это одна из тех групп, за которые мы переживаем больше всего — люди старшего возраста. У них летальность от коронавируса выше средней. Пока её состояние вполне удовлетворительное, было разовое поднятие температуры два дня назад, но ничего страшного пока не происходит. Надеемся, что она успешно пройдёт лечение и выздоровеет», — прокомментировал Алиханов.

По официальным данным, в Калининградской области выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.

Из-за ситуации с эпидемией Антон Алиханов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение запретить чиновникам выезд за пределы региона. Ограничение касается в том числе представителей органов местного самоуправления, руководителей территориальных представительств федеральных ведомств, а также депутатов облдумы и их помощников. В беседе с журналистами Антон Алиханов высказал мнение, что может быть «определённый резон» и во введении запрета на выезд для всех жителей области.