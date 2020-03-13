Облвласти не исключают, что для карантина по коронавирусу зарезервируют один из отелей

Облвласти не исключают, что для карантина по коронавирусу зарезервируют один из отелей
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В качестве места для размещения находящихся на карантине по коронавирусу людей, возможно, будет выбран один из отелей региона. Об этом сообщил в пятницу, 13 марта, губернатора Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ.

«Возможно, один из отелей будет выбран для того, чтобы расширять возможности нашего обсерватора», — отметил Алиханов. По его словам, подобрано несколько вариантов. «Но это резервный вариант, пока он не требуется», — отметил губернатор.

В четверг, 12 марта в правительстве сообщили об обязательном двухнедельном карантине для всех приехавших в Калининградскую область из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.

По сведениям региональных властей на 13 марта, в общей сложности в регионе находится на домашнем карантине 79 человек. Министерство здравоохранения области работает в круглосуточном режиме.

В Калининградской области выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.

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