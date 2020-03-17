«Стадион „Калининград“» заказал планы эвакуации

Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» решило заказать планы эвакуации, за которые готова заплатить 132 тыс. руб. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 12 марта.

Согласно проекту договора, он заключается с единственным поставщиком — компанией из Гурьевска «Адамант». Она обязуется в течение 35 дней разработать планы эвакуации для сектора «А» стадиона в соответствии с рисунками заказчика, а также изготовить планы из ПВХ.

Напомним, на электричество для стадиона до конца года выделили 29,4 млн руб., холодное водоснабжение — 1,2 млн руб., отопление — 18 млн руб., интернет и телефон — 515,5 тыс. руб.

В правительстве области стадион «Калининград» считают «самым экономным» госучреждением региона. Значительную сумму удалось сохранить в 2019 году при выборе подрядчиков для охранных услуг, ухода за газоном и уборки.