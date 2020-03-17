«Стадион „Калининград“» заказал планы эвакуации

«Стадион „Калининград“» заказал планы эвакуации
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» решило заказать планы эвакуации, за которые готова заплатить 132 тыс. руб. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 12 марта.

Согласно проекту договора, он заключается с единственным поставщиком — компанией из Гурьевска «Адамант». Она обязуется в течение 35 дней разработать планы эвакуации для сектора «А» стадиона в соответствии с рисунками заказчика, а также изготовить планы из ПВХ.

Напомним, на электричество для стадиона до конца года выделили 29,4 млн руб., холодное водоснабжение — 1,2 млн руб., отопление — 18 млн руб., интернет и телефон — 515,5 тыс. руб.

В правительстве области стадион «Калининград» считают «самым экономным» госучреждением региона. Значительную сумму удалось сохранить в 2019 году при выборе подрядчиков для охранных услуг, ухода за газоном и уборки.

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