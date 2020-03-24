В Польше вводят ограничения на передвижение людей из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Польше решили ввести ограничения на передвижение людей. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет издание Rzeczpospolita.



Ограничения будут действовать до 11 апреля. Они не распространяются на поездки на работу, походы в магазин, а также на волонтёрство, связанное с помощью людям, которые находятся на карантине.

Жителям Польши не ограничивают и прогулки, однако встречи больше чем по два человека запрещены. Исключение составляют семьи.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. С 15 марта в соседней республике действует запрет на въезд для иностранцев. Особый режим установлен на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц. Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, в соседней республике заразилось коронавирусом 799 человек. Девять пациентов скончались.