В Польше вводят ограничения на передвижение людей из-за коронавируса

В Польше вводят ограничения на передвижение людей из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградский драмтеатр проведет онлайн-трансляцию спектакля
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в Польше решили ввести ограничения на передвижение людей. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет издание Rzeczpospolita.

Ограничения будут действовать до 11 апреля. Они не распространяются на поездки на работу, походы в магазин, а также на волонтёрство, связанное с помощью людям, которые находятся на карантине.

Жителям Польши не ограничивают и прогулки, однако встречи больше чем по два человека запрещены. Исключение составляют семьи.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. С 15 марта в соседней республике действует запрет на въезд для иностранцев. Особый режим установлен на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц. Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, в соседней республике заразилось коронавирусом 799 человек. Девять пациентов скончались.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter