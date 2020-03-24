Главное о коронавирусе во вторник

Главное о коронавирусе во вторник
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: За три дня число заразившихся коронавирусом в мире выросло с 300 до 400 тыс. человек
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В России за последние сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Калининградская область в список не попала — здесь по-прежнему 7 заразившихся (один человек выписан). Всего в стране по состоянию на 24 марта выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции. В Калининградской области за сутки обследовали 248 человек, всего с начала эпидемии проверили 2236 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1202 человека (+57 человек за сутки). В мире, по последним данным, заражено уже более 400 тысяч человек.

Федеральное правительство размышляет, как ужесточить наказание за нарушение карантина. Тем временем, в Калининграде штрафы получили уже пятеро нарушителей режима самоизоляции. 20% жителей планеты оказались на карантине из-за коронавируса. Роспотребнадзор утверждает, что у переболевших вырабатывается иммунитет.

Правительство РФ поручило регионам закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские центры, а также запретить курение кальянов в заведения общепита. В Калининграде из-за коронавируса посетить свадьбу в ЗАГСе смогут не более 10 человек (включая сотрудников учреждения). Также отменены выездные регистрации и прочие выездные церемонии с сотрудниками ЗАГСов. Налоговая служба попросила жителей региона присылать все документы по почте и не приходить лично. Кстати, в читальные залы ходить тоже больше нельзя.

Калининградцы стали реже пользоваться общественным транспортом, что привело к падению выручки перевозчков. Областные власти должны до конца недели завершить работу над мерами поддержки бизнесу «и представить полный их пакет». КТПП дали право выдавать заключения о наступлении форс-мажора по договорам между российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

В Польше число заражённых устремилось к восьми сотням. В республике решено ввести жёсткие ограничения на передвижения людей из-за пандемии. Они не распространяются на поездки на работу, походы в магазин, а также на волонтёрство, связанное с помощью людям, которые находятся на карантине.

Из-за пандемии на год перенесена летняя Олимпиада в Токио. Также на сентябрь переносится джазовый фестиваль в Клайпеде.

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