Чиновники обнаружили в Калининграде очередь в незаконно работавшей янтарной лавке

В торговом центре на площади Василевского обнаружили незаконно работавшую сувенирную лавку. Чиновники мэрии во время обхода торговых точек заметили, что в помещении скопилась очередь. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети Facebook.



Как пояснили в мэрии, янтарь не вошёл в список товаров первой необходимости, установленный правительством. В пресс-службе также добавили, что чиновники усилят контроль за небольшими торговыми точками, поскольку «там иногда забывают регулировать количество посетителей».

«По большому счёту, нарушения встречаются всё реже, люди относятся с пониманием к временным ограничениям. К крупным торговым сетям вопросов практически не осталось, большинство „Спаров“ и „Викторий“ нанесли около касс разграничительную разметку», — добавили в администрации.

С 28 марта в Калининградской области приостановили работу всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Под запрет не попали магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптеки.

С 31 марта в Калининградской области в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Ограничения ввели до 5 апреля, однако губернатор Антон Алиханов заявил, что при необходимости их могут продлить.