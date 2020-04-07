Количество умерших от коронавируса в Польше достигло 107

По состоянию на вечер 6 апреля в Польше скончалось от коронавируса 107 человек. Количество подтверждённых случаев заражения инфекцией увеличилось до 4413.



Как сообщает издание Wyborcza, накануне в республике выявили 99 новых заболевших. Количество выздоровевших увеличилось до 162.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта по 13 апреля.

В республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. Во вторник, 31 марта, власти ужесточили карантинные меры. Жителей Польши обязали соблюдать дистанцию в два метра от любого другого человека (исключение сделано для тех, кто ухаживает за детьми или людьми с ограниченными возможностями). В магазинах разрешается обслуживать одновременно не больше трёх человек на одной кассе.