Президент РФ хочет выплачивать безработным семьям в месяц по 3 тыс. руб. на ребенка

Президент РФ хочет выплачивать безработным семьям в месяц по 3 тыс. руб. на ребенка
Виталий Невар / Новый Калининград
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Владимир Путин предложил установить дополнительное пособие в 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для безработных семей. Об этом президент заявил в среду, 8 апреля, на совещании с главами регионов.

«Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сообщил Путин.

Также глава РФ дал поручение разработать механизм предоставления гражданам каникул по потребительским и ипотечным кредитам так, чтобы эта мера стала «доступной для большего числа людей».

Ранее Владимир Путин пообещал, что начиная с апреля, семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать ежемесячно по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. Выплаты на детей 3 — 7 лет должны начаться с июня, а не с июля, как планировалось.

Как писал «Новый Калининград», областные власти начали выдавать сухой паек детям из небогатых семей, которые лишились бесплатного питания в школах из-за их закрытия на время пандемии коронавируса. Его цена составляет 657 руб.


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