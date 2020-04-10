Количество умерших от коронавируса в Польше превысило 170

По состоянию на вечер 9 апреля количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше составило 5575. От инфекции скончалось 174 пациента. При этом 284 человека выздоровели, сообщает издание Wyborcza.



С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта.

В республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. В конце марта власти ужесточили карантинные меры. Жителей Польши обязали соблюдать дистанцию в два метра от любого другого человека (исключение сделано для тех, кто ухаживает за детьми или людьми с ограниченными возможностями). В магазинах разрешается обслуживать одновременно не больше трёх человек на одной кассе.