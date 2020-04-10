Калининградские зоозащитники: плохи дела — пожертвования сократились почти вдвое

Из-за ситуации с пандемией коронавируса пожертвования в КРОО «Право на жизнь» на лечение бездомных животных и на содержание приюта снизились почти вдвое. Об этом «Новому Калининграду» рассказала зампредседателя общественной организации Екатерина Ублинская.



«У всех кризис. Соответственно, и число людей, желающих помочь, резко сократилось, потому что люди не знают, на какое время им растягивать бюджет, который у них есть сейчас. Раз в месяц мы устраиваем акцию по сбору пожертвований — „День стольника“. Раньше нам удавалось собрать 32-35 тысяч. Плюс систематически наши постоянные жертвователи кидали по-немногу. В общей сложности в месяц выходило порядка 50 тыс. рублей. Этого хватало, чтобы на 10 дней закупить корма для приюта. 21 марта прошел очередной „День стольника“ и удалось собрать только 18 тысяч рублей», — пояснила Ублинская.

Помимо благотворительных пожертвований, карантин сказался и на коммерческой деятельности общественников, доходы от которой тоже шли на содержание приюта. Так, «Право на жизнь» пришлось временно закрыть комиссионные магазины и ветеринарный кабинет. Работу ветклиники решено возобновить, тем более что там ведется продажа ветпрепаратов и кормов для животных, что позволяет обойти запрет регионального правительства. А вот один из комиссионных магазинов, скорее всего, придется вообще закрыть навсегда, потому что нечем заплатить за аренду.

Пока зоозащитники тратят последние накопления и очень рассчитывают, что в ближайшее время ситуация как-то поправится: «Плохи у нас дела. Сусеки скребем. И самый главный вопрос — когда это все закончится? И как оно вообще дальше все будет — неизвестно. В любом случае мы будем прикладывать все усилия, чтобы животные не голодали. Вот недавно карточки, которые лежат на черный день, „вскупорили“ — закупили еще 17 мешков корма. Но это всего на 3,5 дня», — рассказала Ублинская.

Как ранее писал «Новый Калининград» кризис сказался на всех благотворительных организациях в регионе. Так, пожертвования фонду «Верю в чудо» на фоне эпидемии коронавируса и неблагоприятной экономической ситуации снизились не менее чем на 20%. Кроме того, отменены предстоящие фандрайзинговые мероприятия, за счет которых формировалось еще порядка 15-20% доходов фонда.