«Придётся так жить»: какие требования вводят для открываемого бизнеса из-за COVID-19

В пятницу власти региона объявили, что с 29 апреля намерены ослабить режим самоизоляции. Фактически правительство отменяет ограничения на передвижение для жителей — за исключением людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, которые могут привести к осложнениям при заражении коронавирусом. Со следующей среды в регионе планируют открыть магазины непродовольственных товаров, а с 4 мая — парикмахерские и салоны красоты. Но эти точки обяжут соблюдать требования, которые Роспотребнадзор считает необходимыми в условиях распространения коронавируса. Рассказываем, какие ограничения планируют ввести для открываемых предприятий и как они могут отразиться на бизнесе.

«Жёсткие рекомендации»

Как пояснил губернатор Антон Алиханов, работу непродовольственного ритейла и сферы услуг в регионе решили возобновить, чтобы «постепенно возвращаться к нормальному функционированию экономики». Чиновники намерены выпустить постановление, в котором пропишут санитарно-эпидемиологические правила для магазинов и салонов красоты, основанные на рекомендациях Роспотребнадзора. «Они достаточно жёсткие, и они будут обязательными», — предупредил Антон Алиханов на брифинге 24 апреля.

Как долго будут действовать ограничения, пока неизвестно. «Безусловно, ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц ситуация не закончится, и мы с вами очень долго будем жить вот в таком мире — мире, когда случаи заболевания коронавирусной инфекцией будут продолжаться. И наверное, это будет до тех пор, пока не будет создано и наработано достаточное количество вакцины, чтобы создать популяционный иммунитет», — пояснила накануне глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Главные предписания, которые хотят ввести для магазинов и парикмахерских, — это соблюдение дистанции между людьми в один-полтора метра и ношение медицинских масок. Как считает главный санитарный врач региона, в нынешних условиях персонал также должен регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения.

«С учётом эпидемиологической ситуации, с учётом развития эпидемиологического процесса мы говорим о том, что те предприятия, которые работают, и те, которые будут работать, в том числе и предприятия сферы услуг, должны работать в новых условиях», — констатировала Бабура. В случае невыполнения требований бизнесу обещают санкции «вплоть до закрытия».





На расстоянии, по записи, без кофе

Комментируя планы по открытию точек непродовольственного ритейла, Елена Бабура предположила, что послабления можно ввести только для магазинов, имеющих вход с улицы, — такие меры на первом этапе смягчения карантина приняли, например, в соседней Литве. Но оперативный штаб впоследствии заявил о намерении возобновить работу сразу всех торговых объектов.

Перед началом смены сотрудникам магазинов и парикмахерских будут измерять температуру. Количество людей в торговых залах и у касс по рекомендациям Роспотребнадзора должно быть ограничено. Плюс к этому в местах скопления покупателей предпринимателям необходимо нанести разметку, как это сделали в супермаркетах. «Люди должны стоять в очереди на расстоянии одного-полутора метров друг от друга. Если магазин маленький, значит, мы заходим в этот магазин по очереди», — пояснила главный санитарный врач региона.

Для парикмахерских и салонов красоты в областном управлении Роспотребнадзора 24 апреля выпустили постановление, в котором прописали целый ряд обязательных требований. Сотрудников заведения обязали в числе прочего ежедневно перед открытием проводить уборку и дезинфекцию. На входе от предпринимателей потребовали оборудовать места для обработки рук антисептиками. Клиентов будут обслуживать по предварительной записи с минимальным интервалом в 20 минут. Не реже одного раза в два часа помещения следует проветривать. Ожидать своей очереди калининградцам придётся на улице на расстоянии полутора метров от других людей.

По требованиям Роспотребнадзора сотрудники салонов обязаны носить халаты, маски, шапочки, перчатки и бахилы. Обслуживание посетителей допускается в отгороженной кабине или отдельном кабинете, без чая и кофе в перерывах между процедурами. Перед каждым новым клиентом в парикмахерских должны дезинфицировать инструменты и поверхности. Тех, кто попадает в так называемые «группы риска», к работе допускать нельзя. Эта же мера применяется к тем, кто не прошёл медосмотр.

Что касается заведений общепита, то их, как рассказал губернатор, откроют не раньше 1 июня. Точные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако к прежнему режиму кафе и рестораны, по словам главы областного управления Роспотребнадзора, вернутся не сразу: заведения планируют открывать поэтапно.

«Мы сейчас говорим о дистанционной продаже. Мы можем говорить о выносной продаже. Потом мы будем говорить о нескольких столиках, ну, например, пять столиков на определённую площадь помещений. И потом постепенно мы будем возобновлять работу в том числе и общепита», — пояснила Елена Бабура.





Дополнительные сложности

Бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова, комментируя планы по смягчению карантина, высказала мнение, что бизнесу будет целесообразно работать даже в таких условиях. «Ко мне поступают обращения от многих малых предприятий, например от салонов красоты, которые говорят: „Дайте нам требования — мы готовы соблюдать всё, лишь бы работать“. Понятно, что работать будет сложнее, но это будет работа», — пояснила уполномоченный по правам предпринимателей региона.

По словам Нижегородовой, «судя по обращениям», предприятия «очень ждали» ослабления режима самоизоляции. «Я чувствую, что бизнес с пониманием относится к этим ограничительным требованиям. И, честно говоря, я думаю, что Роспотребнадзор идёт по тому пути, что он потихоньку будет ослаблять ограничения в зависимости от ситуации, которая будет с вирусом», — сказала эксперт.

При этом бизнес-омбудсмен прогнозирует, что больше всего в «посткризисный период» пострадает непродовольственный ритейл. «Именно в этом сегменте очень много маленьких предприятий, тех, кому просто тяжело пережить кризис. Это маленькие магазины, и, естественно, они сложнее будут выходить из этого кризиса, если вообще выйдут», — предположила Нижегородова.

Председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Георгий Дыханов называет требования, которые планируют ввести для магазинов и салонов красоты, неоправданными. «С моей точки зрения, это чрезмерные ограничения, потому что по большому счёту они просто превращают бизнес в совершенно невыгодный. Тогда легче быть закрытым, — отметил эксперт. — Это падение клиентуры, наверное, на 50 процентов минимум. Для того бизнеса, у которого нет финансовой подушки, это вообще нереально».

Как считает Дыханов, дополнительными сложностями для предпринимателей могут стать проверки надзорных ведомств в случае, если они повлекут за собой финансовые санкции. «Рекомендации можно давать людям и говорить: „Вы сознательные, вы думайте сами. Старайтесь держать социальную дистанцию и так далее“. Но предписывать это как правило — это тупиковая ветвь. Это удар по экономике, удар по местным предпринимателям. А куда пойдут разорённые предприниматели и не получившие зарплату сотрудники? На биржу труда, как вариант. Пополнят ряды безработных, и потом мы ещё будем платить им из бюджета», — высказал мнение глава регионального отделения «Деловой России».