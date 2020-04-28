Главное о коронавирусе во вторник, 28 апреля

Обещанное губернатором Калининградской области смягчение режима самоизоляции откладывается. Новым сроком отмены всеобщей самоизоляции называют 11 мая. Губернатор Антон Алиханов уже отменил указ от 15 апреля «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области». По сути, глава региона вернул в силу действие справок с работы.

Единственное послабление, которое власти вводят с 29 апреля — это разрешение работы для непродовольственных магазинов, которые находятся в отдельно стоящих зданиях и/или имеют отдельный вход. Например, «Бауцентр», «Леруа Мерлен» или магазины одежды на первых этажах зданий. Доехать до этих магазинов по-прежнему можно только на личном транспорте (автомобиле, велосипеде, мотоцикле, мотороллере) или на такси.

«Перемещения по территории области на общественном транспорте по-прежнему возможны только по работе. При себе необходимо иметь соответствующую справку от работодателя», — пояснили в оперштабе. Въезд в приморские города будет закрываться в выходные. Никаких шашлыков и пикников на природе устраивать нельзя. Детские площадки и все общественные места останутся недоступными. Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры возобновят работу не ранее 12 мая. Кафе, бары, рестораны, спортивные клубы и развлекательные заведения откроются не ранее 1 июня. Медицина работает в режиме экстренной помощи и плановой помощи, напрямую связанной с их жизнью (например, гемодиализ сделать можно).

В аэропорту «Храброво» до 17 мая действуют прежние правила — все пассажиры, прилетающие в область, должны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора, по месту регистрации (если она на территории области), у близких родственников или в собственном жилье. Делать это в апарт-отелях или на съемных квартирах нельзя. Ограничений на вылет из региона нет.

Президент России Владимир Путин очередной раз выступил с телеобращением и заявил, что призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса неприемлемы. «В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? По сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. (...) Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя», — сказал президент. Он отметил, что в первобытные времена стариков, больных, простых людей просто бросали ради выживания всего племени. «Но мы живем в ХХI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — заявил Путин.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что за последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза — с 27% до 7 с небольшим процентов. Уровень смертности от коронавируса в России главный санитарный врач считает низким. Владимир Путин при этом отметил, что Россия выходит на самый напряженный этап борьбы с эпидемией, когда риск заразиться наиболее высок. Однако поручил Правительству РФ и Роспотребнадзору во взаимодействии с рабочей группой Госсовета подготовить к 5 мая рекомендации по выходу регионов из «режимов ограничения», введённых из-за распространения коронавируса. Нерабочие дни президент продлил для всей страны до 11 мая.

Всего за сутки в России выявили более 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 40,7% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. В Калининградской области за сутки подтверждено 39 новых случаев коронавируса (21 из них — в Калининградской областной больнице). Общее количество инфицированных в регионе достигло 303. У 21 инфицированного коронавирус протекал бессимптомно. В семи случаях пациенты были госпитализированы с пневмонией, в 11-ти случаях — с симптомами ОРВИ. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.