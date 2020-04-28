Главное о коронавирусе во вторник, 28 апреля

Главное о коронавирусе во вторник, 28 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Обещанное губернатором Калининградской области смягчение режима самоизоляции откладывается. Новым сроком отмены всеобщей самоизоляции называют 11 мая. Губернатор Антон Алиханов уже отменил указ от 15 апреля «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области». По сути, глава региона вернул в силу действие справок с работы.

Единственное послабление, которое власти вводят с 29 апреля — это разрешение работы для непродовольственных магазинов, которые находятся в отдельно стоящих зданиях и/или имеют отдельный вход. Например, «Бауцентр», «Леруа Мерлен» или магазины одежды на первых этажах зданий. Доехать до этих магазинов по-прежнему можно только на личном транспорте (автомобиле, велосипеде, мотоцикле, мотороллере) или на такси.

«Перемещения по территории области на общественном транспорте по-прежнему возможны только по работе. При себе необходимо иметь соответствующую справку от работодателя», — пояснили в оперштабе. Въезд в приморские города будет закрываться в выходные. Никаких шашлыков и пикников на природе устраивать нельзя. Детские площадки и все общественные места останутся недоступными. Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры возобновят работу не ранее 12 мая. Кафе, бары, рестораны, спортивные клубы и развлекательные заведения откроются не ранее 1 июня. Медицина работает в режиме экстренной помощи и плановой помощи, напрямую связанной с их жизнью (например, гемодиализ сделать можно).

В аэропорту «Храброво» до 17 мая действуют прежние правила — все пассажиры, прилетающие в область, должны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора, по месту регистрации (если она на территории области), у близких родственников или в собственном жилье. Делать это в апарт-отелях или на съемных квартирах нельзя. Ограничений на вылет из региона нет.

Президент России Владимир Путин очередной раз выступил с телеобращением и заявил, что призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса неприемлемы. «В мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень-очень важно. Но что в этой связи предлагается? По сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. (...) Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя», — сказал президент. Он отметил, что в первобытные времена стариков, больных, простых людей просто бросали ради выживания всего племени. «Но мы живем в ХХI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству», — заявил Путин.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что за последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза — с 27% до 7 с небольшим процентов. Уровень смертности от коронавируса в России главный санитарный врач считает низким. Владимир Путин при этом отметил, что Россия выходит на самый напряженный этап борьбы с эпидемией, когда риск заразиться наиболее высок. Однако поручил Правительству РФ и Роспотребнадзору во взаимодействии с рабочей группой Госсовета подготовить к 5 мая рекомендации по выходу регионов из «режимов ограничения», введённых из-за распространения коронавируса. Нерабочие дни президент продлил для всей страны до 11 мая.

Всего за сутки в России выявили более 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 40,7% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. В Калининградской области за сутки подтверждено 39 новых случаев коронавируса (21 из них — в Калининградской областной больнице). Общее количество инфицированных в регионе достигло 303. У 21 инфицированного коронавирус протекал бессимптомно. В семи случаях пациенты были госпитализированы с пневмонией, в 11-ти случаях — с симптомами ОРВИ. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.


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