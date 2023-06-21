Экс-заместитель главы Янтарного получил условный срок за махинации с землей в парке Беккера

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Янтарного городского округа Сергею Теремко по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Установлено, что в 2018 году в горадминистрацию Янтарного за оформлением права собственности обратился арендатор земельного участка в парке Беккера. При этом он предоставил документы, содержащие ложные сведения о расположении на данном участке объекта недвижимости — кафе, которое в действительности отсутствовало.

Теремко, исполнявший в то время обязанности главы городского округа, зная об отсутствии на земельном участке кафе, подписал постановление о передаче участка в собственность заявителя и договор купли-продажи.

В результате этого предприниматель приобрел земельный участок на территории природного парка площадью порядка 1,6 тыс. кв. м. по льготной цене. Ущерб, причиненный местному бюджету, составил свыше 10,8 млн рублей.

Позже спорный земельный участок по иску прокурора возвращен в собственность муниципалитета.

Суд переквалифицировал действия Теремко с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 1 той же статьи, убрав тем самым «тяжкие последствия», и приговорил его к двум годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

В областной прокуратуре отметили, что в настоящее время изучают приговор на предмет обжалования.