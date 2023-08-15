Экс-заместителю Заливатского, осужденному за превышение полномочий, ужесточили приговор

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По апелляционному представлению прокуратуры изменен приговор бывшему заместителю главы администрации Янтарного городского округа. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

Как напомнили в ведомстве, ранее бывший замглавы администрации Янтарного Сергей Теремко был признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В суде было установлено, что в 2018 году подсудимый безосновательно подписал постановление о передаче в собственность местного жителя земельного участка в парке «Янтарный» площадью 1,6 тыс. кв. м. Суд назначил Теремко наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

«После вынесения приговора Теремко продолжил работу в должности начальника отдела муниципального контроля администрации Зеленоградского муниципального округа. В этой связи государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, потребовав назначить Теремко дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности», — отметили в прокуратуре.  

Областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора: приговор изменен, осужденному назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 2,5 года.

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