Экс-заместителю Заливатского, осужденному за превышение полномочий, ужесточили приговор

По апелляционному представлению прокуратуры изменен приговор бывшему заместителю главы администрации Янтарного городского округа. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, ранее бывший замглавы администрации Янтарного Сергей Теремко был признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В суде было установлено, что в 2018 году подсудимый безосновательно подписал постановление о передаче в собственность местного жителя земельного участка в парке «Янтарный» площадью 1,6 тыс. кв. м. Суд назначил Теремко наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

«После вынесения приговора Теремко продолжил работу в должности начальника отдела муниципального контроля администрации Зеленоградского муниципального округа. В этой связи государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, потребовав назначить Теремко дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности», — отметили в прокуратуре.

Областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора: приговор изменен, осужденному назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 2,5 года.