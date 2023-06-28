Вынесен приговор бизнесмену, незаконно получившему землю в парке Беккера в Янтарном

Вынесен приговор местному предпринимателю, незаконно получившему земельный участок в парке Беккера в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Светлогорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя поселка Янтарный. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний).

В суде установлено, что в 2018 году арендатор земли на территории парка площадью 1,6 тыс. кв. метров подготовил документы о наличии на участке объекта недвижимости — кафе.

«В действительности данное строение на земельном участке отсутствовало. Предоставив в администрацию городского округа сведения о наличии на участке объекта капитального строительства, подсудимый незаконно приобрел право собственности на земельный участок по льготной цене без проведения конкурсных процедур», — говорится в релизе ведомства.

После возбуждения уголовного дела мужчина обратился к знакомой, которая находилась в статусе свидетеля по делу, и попытался убедить ее дать ложные показания — сказать, что здание кафе действительно находилось на данном участке. За это предприниматель передал женщине 30 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4,5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 60 тыс. рублей. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда.

21 июня суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Янтарного городского округа Сергею Теремко по обвинению в превышении должностных полномочий. Исполнявший в то время обязанности главы городского округа, Теремко знал об отсутствии на земельном участке кафе, но подписал постановление о передаче участка в собственность заявителя и договор купли-продажи. Экс-чиновник был признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет условно, с испытательным сроком 2 года.