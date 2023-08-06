Вслед за Аленушкой: на подстанции в Светлогорске рисуют «молодца Иванушку» (фото)

Все новости по теме: Муниципалитеты

Фото: администрация Светлогорска

В Светлогорске на трансформаторной подстанции по ул. Пионерской рисуют «доброго молодца Иванушку». Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что роспись трансформаторной подстанции 4 августа начала семейная пара уличных художников, Грачик и Маргарита Гущян. Это уже вторая картина стрит-арт проекта «Творцы русского наследия».

«Цель проекта состоит в том, чтобы украсить серые элементы городской инфраструктуры граффити, соединяющими в себе современное искусство и исконно-русские мотивы, тем самым популяризируя нашу культуру. Наш округ — единственный в области, где размещаются такие арт-объекты. Каждый новый объект выполняется в разных техниках и содержит всем известные паттерны — дымковскую игрушку, гжель, хохлому и другие.

Работы над «Иванушкой» планируется завершить в течение двух недель.

В декабре 2022 года в Светлогорске на трансформаторной будке на Калининградском проспекте появилось граффити «современной русской Аленушки с хохломским платочком». 

В 2021 году калининградские художники Маргарита и Грачик Гущян посвятили граффити детям с синдромом Дауна. Ранее художники нарисовали граффити с благодарностью врачам на стене Гурьевской центральной районной больницы. Это также была их идея и инициатива. В 2019 году семья художников нарисовала на торце Библиотеки им. А.П. Чехова на Московском проспекте в Калининграде портрет поэта Иосифа Бродского.

Летом 2022 года в рамках фестиваля уличного искусства «Территория 39:13», организатором которого выступила Маргарита Гущян, в Черняховске появились восемь новых объектов стрит-арта. Изображения нанесли на электроподстанции, а также торцы нежилых зданий и сооружений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter