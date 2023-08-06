Вслед за Аленушкой: на подстанции в Светлогорске рисуют «молодца Иванушку» (фото)

В Светлогорске на трансформаторной подстанции по ул. Пионерской рисуют «доброго молодца Иванушку». Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».



В сообщении уточняется, что роспись трансформаторной подстанции 4 августа начала семейная пара уличных художников, Грачик и Маргарита Гущян. Это уже вторая картина стрит-арт проекта «Творцы русского наследия».

«Цель проекта состоит в том, чтобы украсить серые элементы городской инфраструктуры граффити, соединяющими в себе современное искусство и исконно-русские мотивы, тем самым популяризируя нашу культуру. Наш округ — единственный в области, где размещаются такие арт-объекты. Каждый новый объект выполняется в разных техниках и содержит всем известные паттерны — дымковскую игрушку, гжель, хохлому и другие.

Работы над «Иванушкой» планируется завершить в течение двух недель.

В декабре 2022 года в Светлогорске на трансформаторной будке на Калининградском проспекте появилось граффити «современной русской Аленушки с хохломским платочком».



В 2021 году калининградские художники Маргарита и Грачик Гущян посвятили граффити детям с синдромом Дауна. Ранее художники нарисовали граффити с благодарностью врачам на стене Гурьевской центральной районной больницы. Это также была их идея и инициатива. В 2019 году семья художников нарисовала на торце Библиотеки им. А.П. Чехова на Московском проспекте в Калининграде портрет поэта Иосифа Бродского.

Летом 2022 года в рамках фестиваля уличного искусства «Территория 39:13», организатором которого выступила Маргарита Гущян, в Черняховске появились восемь новых объектов стрит-арта. Изображения нанесли на электроподстанции, а также торцы нежилых зданий и сооружений.