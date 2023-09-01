Очевидцы: в Черняховске разбирают кирху Меланхтон (фото)

В Черняховске разбирают здание кирхи Меланхтон, расположенное на перекрестке улицы Победы и 2-го переулка Победы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил один из местных жителей, приславший фото процесса демонтажа.



Собственник здания, руководитель компании «Ленар» Сергей Гоз, с которым удалось связаться редакции, отказался рассказывать о будущей судьбе объекта.

«Я не хочу это комментировать, — сообщил Гоз. — И это не кирха вовсе, а бывший литейный цех».

Отметим, что еще в мае этого года жители Черняховска сообщали, что на крыше здания появились рабочие, однако подробностей не выяснили. После запроса «Нового Калининграда» администрация муниципалитета пояснила, что собственник обследует здание «для принятия решения о возможной реконструкции».

Известно, что черняховская компания «Ленар» занимается техобслуживанием автомобилей, а также резкой и обработкой камня.

Здание бывшей кирхи Меланхтон, как уточнил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, не является памятником архитектуры.Оно сильно пострадало во время боев за Инстербург, после войны оно утратило башню и было сильно перестроено с применением силикатного кирпича. В советское время здание использовалось как гвоздильно-сеточный цех завода «Техмаш», однако в последние годы оно пустовало, но охранялось новым собственником.