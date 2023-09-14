Черняховские власти подтвердили, что руины кирхи Меланхтон будут снесены (фото)

Черняховские власти подтвердили, что руины кирхи Меланхтон будут снесены (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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Здание кирхи Меланхтон, расположенное на перекрестке улицы Победы и 2-го переулка Победы в Черняховске, будет снесено. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Булычев.

«Кирхой это сложно назвать, от нее остались лишь фрагменты, — сообщил Булычев. — У здания есть собственник, и я с ним разговаривал о судьбе объекта. Он мне дал понять, что его разбирают, так как конструкция небезопасна. Я поначалу завелся, но потом съездил на место и убедился, что это, скорее, производственная площадка, и там все в аварийном состоянии. В послевоенные годы эти руины слепили из того, что было, там много силикатного кирпича. На территории нашего района есть кирхи, которые в более приличном состоянии».

Напомним, что собственником здания является компания «Ленар», руководитель которой Сергей Гоз ранее отказался рассказывать о будущей судьбе объекта.

Отметим, что еще в мае этого года жители Черняховска сообщали, что на крыше здания появились рабочие, а в администрации муниципалитета весной пояснили, что собственник обследует здание «для принятия решения о возможной реконструкции».

Здание бывшей кирхи Меланхтон, по словам руководителя региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, не является памятником архитектуры. Оно сильно пострадало во время боев за Инстербург, после войны оно утратило башню и было сильно перестроено с применением силикатного кирпича. В советское время здание использовалось как гвоздильно-сеточный цех завода «Техмаш», однако в последние годы оно пустовало, но охранялось новым собственником.

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