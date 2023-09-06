Региональные власти: задачи убрать в школах вторую смену не стоит

Перед министерством образования Калининградской области не стоит задачи ликвидировать вторую смену в школах, заявила глава ведомства Светлана Трусенева в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 6 сентября.

«Такой задачи, в принципе, не стоит, чтобы не было второй смены. Мы все с вами понимаем, что [школы] это серьезная инфраструктура, которая не может работать только в одну смену. Это дорогое содержание, ну и разумное использование кадров. В любом случае вторая смена у нас будет всегда, — сказала министр. — На сегодняшний момент около 17% школьников обучаются во вторую смену. Территориально это затрагивает не все школы и не все муниципалитеты. Наверное, самые крупные из них — это Гурьевский район, город Калининград, частично Черняховск и Зеленоградский район».

Светлана Трусенева пояснила, что согласно федеральным нормам, вторым-третьим и шестым-восьмым классам разрешено учиться во вторую смену. «Вторая смена сохраняется ещё и с определенным дефицитом учителей, мы тоже должны это признать. Есть у нас проблемы и с русоведами, и с математиками, и с физиками, и с химиками. И где-то эти решения принимаются в том числе для того, чтобы мы могли воспользоваться учителем и во вторую смену для ведения ряда предметов, но в основном, конечно, это ограничения по наличию свободных кабинетов», — отметила руководитель регионального минобра.

В начале лета Светлана Трусенева заявляла о том, что школам региона не хватает порядка 300 педагогов. «Конечно, дефициты есть. Они есть и в городе Калининграде, и за его пределами в муниципальных образованиях. Причем, приблизительно проблемы одни и те же. Конечно, сегодня нам нужны предметники, в первую очередь, по самым основным предметам, которые имеют самую большую нагрузку и объем часов в учебном плане. Это, конечно, наши учителя русского языка, математики, физики, информатики, ну, и другие предметы», — рассказывала чиновница.