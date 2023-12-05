«Непростая задача»: в Черняховске сообщили, где планируют искать рабочих для индустриального парка

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Власти Черняховска заключают партнерские соглашения с высшими и средними учебными заведениями региона для обучения специалистов, необходимых для работы на строящихся заводах в индустриальном парке. Об этом рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев в интервью радиостанции «Балтик Плюс».

«Следующий год, 2024, будет у нас таким, прорывным, поскольку и компания „Анкор-групп“ запустится на полную мощность, уже первый завод начал выпускать продукцию, начал „выращивать“ вот те знаменитые слитки для солнечных батарей, в графике идут работы площадке „ДМС-Восток“, это компания по глубокой переработке молока, активно идут строительные работы на площадке компании „Атлантис“, — сообщил Булычев, — И поэтому очень важно нам решать вопрос с рабочими руками. Непростая задача, хотя ей мы стали заниматься не „вчера“, а „позавчера“, потому что заключены договоры на подготовку специалистов с КГТУ, БФУ, проведен ряд встреч с представителями средних учебных заведений».

Глава муниципального округа отметил, что Черняховске создаются новые дома для сотрудников будущих предприятий: «Мы начали впервые за последние десятилетия строительство жилья. Конечно, это будет ориентировано на приезжающих, тех, кто примет решение приехать к нам и работать на этих предприятиях».

В ближайшие несколько лет в регионе планируют создать несколько крупных промышленных предприятий, в том числе это гигафабрика под Неманом от Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов и сельскохозяйственные проекты группы компании «Атлантис».


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В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.

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