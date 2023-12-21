В Светлогорске обещают открыть первый бювет с минеральной водой «в течение года»

Первый общедоступный бювет с минеральной водой откроется в Светлогорске «в течение года». Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.



«В течение года в городе появится первый общедоступный бювет с минеральной водой. Инвестор после постройки передает его городу, и минеральная вода будет поступать непосредственно из скважины, не будет привозной», — сказал чиновник.

По его словам, местные власти также обсуждают с компанией «Грюнвальд-Спа» место для строительства второго бювета. «Его открытие, на мой взгляд, полностью закроет потребность города в бюветах», — отметил Бондаренко.

Первый объект должен появиться в Светлогорске в рамках застройки променада компанией «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Проект подразумевает строительство комплекса апартаментов, международного отеля и медицинского центра со спа, клиникой эстетической медицины и фитнес-клубом.