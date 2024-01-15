Застройщик променада Светлогорска пообещал новые рабочие места и налоги

Новый многофункциональный комплекс на променаде Светлогорска создаст 490 рабочих мест в комплексе и инфраструктурных объектах на его территории. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



«Реализация проекта также обеспечит рост налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты, — заверили в пресс-службе. — Кроме того, инвестором взяты на себя обязательства по укреплению берегового склона (строительство подпорной стены) на участках, где разместятся корпуса гостиничного комплекса и рекреационных объектов курортно-оздоровительного комплекса „Променад“».

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на инвестора, первая очередь строительства, включающая возведение 6 корпусов гостинично-оздоровительного комплекса, «уже находится на высокой стадии готовности», в нескольких корпусах ведутся работы по облицовке фасадов, начались работы по внутренней отделке помещений. «Готовность строящихся корпусов 65-70%», — добавили в пресс-службе правительства. Ввод в эксплуатацию первой очереди планируется в 2024 году.