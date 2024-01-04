На выезд из Калининградской области в Польшу образовалась километровая очередь

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Ко второй половине дня в четверг, 4 января, на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки снова скопилось большое количество автомобилей на выезд из Калининградской области в Польшу. По оценке водителей, которые обсуждают ситуацию в Telegram-каналах для пересекающих польско-российскую границу, очередь растянулась примерно на километр.

Путешественники сообщают, что в последние сутки ожидание перед пунктом пропуска «Мамоново-2» занимает около шести часов. На погранпереходе Багратионовск — Безледы ситуация отличается в зависимости от времени прохождения границы.

Существенная очередь на выезд из Калининградской области в Польшу также наблюдалась 2 января. В конце декабря в регион въехало большое количество русскоговорящих жителей Германии. По данным таможни, за четыре дня, 21-25 декабря, границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. В ведомстве указывали, что часть путешественников использует Калининград как транзитный пункт, отправляясь авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

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