На выезд из Калининградской области в Польшу образовалась километровая очередь

Ко второй половине дня в четверг, 4 января, на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки снова скопилось большое количество автомобилей на выезд из Калининградской области в Польшу. По оценке водителей, которые обсуждают ситуацию в Telegram-каналах для пересекающих польско-российскую границу, очередь растянулась примерно на километр.



Путешественники сообщают, что в последние сутки ожидание перед пунктом пропуска «Мамоново-2» занимает около шести часов. На погранпереходе Багратионовск — Безледы ситуация отличается в зависимости от времени прохождения границы.