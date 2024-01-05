В очереди на выезд из региона в Польшу скопилось более 150 машин

В очереди на выезд из региона в Польшу скопилось более 150 машин
Фото предоставлено очевидцем
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В очереди на российско-польском погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки на выезд из Калининградской области скопилось более 150 автомобилей. Время ожидания по состоянию на 16:30 пятницы, 5 января, составляет минимум 10 часов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил администратор Telegram-канала «Калининград/Германия/Попутчики».

По его словам, ожидание занимает порядка 10 часов как перед пунктом пропуска «Мамоново-2», так и на втором российско-польском погранпереходе — Багратионовск — Безледы. В пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой ожидание составляет в среднем в два часа.

«В Мамоново из-за наплыва народа на заправках закрыли туалеты, хотя [путешественники] всё скупают там, чтобы как-то время пролетело быстро. Нет ни биотуалетов, ни кафе. Мороз, ветер», — отметил собеседник. По данным одного из водителей, по состоянию на 16:00 очередь перед пунктом пропуска «Мамоново-2» растянулась на 1,6 километра.

Количество выезжающих из региона легковых автомобилей с иностранными номерами существенно увеличилось с четверга, 4 января. Накануне очередь перед пунктом пропуска «Мамоново-2», по оценкам водителей, составляла порядка километра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной таможни, за сутки границу в направлении Польши пересекло рекордное количество автомобилей — 646.

В конце декабря в регион въехало большое количество русскоговорящих жителей Германии. По данным таможни, за четыре дня, 21-25 декабря, границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. В ведомстве указывали, что часть путешественников использует Калининград как транзитный пункт, отправляясь авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

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