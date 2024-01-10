«Стало немного лучше»: осужденному за фейки об армии РФ Барышникову начали оказывать медпомощь

«Стало немного лучше»: осужденному за фейки об армии РФ Барышникову начали оказывать медпомощь
Игорь Барышников. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград

Осужденному за фейки об армии РФ Игорю Барышникову начали оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщила «Новому Калининграду» адвокат заключенного Мария Бонцлер.

«Ему квалифицированно поменяли цистому [медицинскую трубку для вывода урины, прим. „Нового Калининграда“], давали ему медицинский режим, так как тепературка у него немного поднялась, — сообщила Бонцлер, — помощь начали оказывать примерно 29 декабря, 4 января он был уже на больничном режиме, сразу после праздников обещали отвести его на повторную биопсию».

Согласно мнению адвоката Барышникова, его состояние после оказания медпомощи изменилось в лучшую сторону: «Немножечко улучшилось, достали ему мазь от грибка, стало немного лучше».

Тем не менее, отметила Бонцлер, адвокаты Барышникова продолжат добиваться полноценной госпитализации заключенного и перевода его из колонии в больницу.

Напомним, в конце декабря адвокаты Игоря Барышникова сообщили, что он находится в критическом состоянии. «Ему стало намного хуже. Он не спит, очень часто ночью встает в туалет, до 25 раз за ночь. Из-за того, что он совершенно не в состоянии контролировать этот процесс, он вынужден пропускать приемы пищи», — рассказала «Новому Калининграду» адвокат Екатерина Селизарова.

Тогда же представители общественной наблюдательной комиссии исключили вероятность онкологического заболевания у Барышникова. Помимо того, они опровергли информацию о том, что руки осужденного за фейки покрыты грибковым заболеванием.

Ранее Калининградский областной суд оставил в силе приговор Игорю Барышникову. Активист получил 7,5 лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Первое в регионе уголовное дело по новой статье о распространении фейков о российской армии возбудили в начале мая 2022 года. Изначально из-за постов в соцсети Игорь Барышников подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту грозило до десяти лет лишения свободы.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем. Сейчас Барышников находится в ИК-8 в Калининграде.

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