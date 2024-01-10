«Стало немного лучше»: осужденному за фейки об армии РФ Барышникову начали оказывать медпомощь

Осужденному за фейки об армии РФ Игорю Барышникову начали оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщила «Новому Калининграду» адвокат заключенного Мария Бонцлер.



«Ему квалифицированно поменяли цистому [медицинскую трубку для вывода урины, прим. „Нового Калининграда“], давали ему медицинский режим, так как тепературка у него немного поднялась, — сообщила Бонцлер, — помощь начали оказывать примерно 29 декабря, 4 января он был уже на больничном режиме, сразу после праздников обещали отвести его на повторную биопсию».

Согласно мнению адвоката Барышникова, его состояние после оказания медпомощи изменилось в лучшую сторону: «Немножечко улучшилось, достали ему мазь от грибка, стало немного лучше».

Тем не менее, отметила Бонцлер, адвокаты Барышникова продолжат добиваться полноценной госпитализации заключенного и перевода его из колонии в больницу.

Напомним, в конце декабря адвокаты Игоря Барышникова сообщили, что он находится в критическом состоянии. «Ему стало намного хуже. Он не спит, очень часто ночью встает в туалет, до 25 раз за ночь. Из-за того, что он совершенно не в состоянии контролировать этот процесс, он вынужден пропускать приемы пищи», — рассказала «Новому Калининграду» адвокат Екатерина Селизарова.

Тогда же представители общественной наблюдательной комиссии исключили вероятность онкологического заболевания у Барышникова. Помимо того, они опровергли информацию о том, что руки осужденного за фейки покрыты грибковым заболеванием.

Ранее Калининградский областной суд оставил в силе приговор Игорю Барышникову. Активист получил 7,5 лет колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Первое в регионе уголовное дело по новой статье о распространении фейков о российской армии возбудили в начале мая 2022 года. Изначально из-за постов в соцсети Игорь Барышников подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту грозило до десяти лет лишения свободы.

В августе умерла 96-летняя мать Игоря Барышникова. Суд отказал ему в возможности посетить похороны матери под конвоем. Сейчас Барышников находится в ИК-8 в Калининграде.