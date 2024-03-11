«Дом звездного неба» в Зеленоградске хотят открыть в 2025 году

«Дом звездного неба» на Курортном проспекте, 18 в Зеленоградске хотят открыть в 2025 году. Объем инвестиций в реконструкцию оценивается в 450 млн рублей, сообщается в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в газете «Волна».
«Проект реконструкции бывшего торгового дома „Штернфельд“ прошёл экспертизу. В здании планируют открыть гостиницу и ресторан. В 2017 году администрация в судебном порядке инициировала изъятие данного объекта у нерадивого собственника, а в 2021 году после разработки проектной документации объект был продан администрацией на открытом аукционе. Фасадные работы на данном объекте будут закончены в первой половине 2024 года, а полноценное открытие планируется в 2025 году», — отмечается в публикации.
В здании планируют открыть гостиницу на 43 номера. На первом этаже хотят разместить кафе, ресторан и конференц-зал на 140 мест. «В соответствии с проектно-сметной документацией сумма инвестиций составит 450 миллионов рублей», — говорится в отчете Кошевого.
«Дом звёздного неба» построили в начале ХХ века. На первом этаже размещались магазины кёнигсбергского торговца Натана Штернфельда, на втором и третьем — номера для отдыхающих. Свое название здание получило благодаря плафону «звёздного неба» на потолке. После войны здесь открыли санаторий, а в 1990-е провели реконструкцию, в ходе которой начали пристраивать к «Дому звёздного неба» блок из силикатного кирпича, однако стройку так и не завершили.
В 2016 году эксперты пришли к выводу, что «Дом звездного неба» находится в неудовлетворительном состоянии и может разрушиться. Суд принял решение об изъятии здания у собственника — гражданина Ливана Эль-Бадауи Хуссейна Мохамад-Хуссейна. В октябре 2018 года горадминистрация Зеленоградска объявила, что ищет инвестора, который закончит реконструкцию здания. Компания «СтройТех» выкупила здание в августе 2021 года за 52 млн рублей, пообещав приспособить его к современному использованию в течение трех лет.
В 2007 году здание получило статус объекта культурного наследия, а с 2009 года является объектом культурного наследия местного значения, отмечает газета «Волна».