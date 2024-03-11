«Дом звездного неба» в Зеленоградске хотят открыть в 2025 году

«Дом звездного неба» на Курортном проспекте, 18 в Зеленоградске хотят открыть в 2025 году. Объем инвестиций в реконструкцию оценивается в 450 млн рублей, сообщается в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в газете «Волна».

«Проект реконструкции бывшего торгового дома „Штернфельд“ прошёл экспертизу. В здании планируют открыть гостиницу и ресторан. В 2017 году администрация в судебном порядке инициировала изъятие данного объекта у нерадивого собственника, а в 2021 году после разработки проектной документации объект был продан администрацией на открытом аукционе. Фасадные работы на данном объекте будут закончены в первой половине 2024 года, а полноценное открытие планируется в 2025 году», — отмечается в публикации.

В здании планируют открыть гостиницу на 43 номера. На первом этаже хотят разместить кафе, ресторан и конференц-зал на 140 мест. «В соответствии с проектно-сметной документацией сумма инвестиций составит 450 миллионов рублей», — говорится в отчете Кошевого.