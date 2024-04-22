Проект гостиницы в «Доме звездного неба» в Зеленоградске прошел госэкспертизу

Проект приспособления для современного использования под гостиницу с апартаментами объекта культурного наследия «Здание торгового дома» на Курортном проспекте, 18 в Зеленоградске получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация опубликована в реестре госэкспертиз.



Вид работа — сохранение объекта культурного наследия, экспертизу проходили проектная документация и результаты инженерных изысканий. Заказчиком проведения экспертизы выступила Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука. Застройщик — зарегистрированная в Светлом компания «Стройтех», выкупившая здание с торгов в 2021 году.

Торговый дом Натана Штернфельда, известный также как «Дом звёздного неба», построили в начале ХХ века. Свое второе название здание получило благодаря плафону «звёздного неба» на потолке. После войны здесь открыли санаторий, а в 1990-е провели реконструкцию, в ходе которой начали пристраивать к «Дому звёздного неба» блок из силикатного кирпича, однако стройку так и не завершили.

В 2016 году эксперты пришли к выводу, что «Дом звездного неба» находится в неудовлетворительном состоянии и может разрушиться. Суд принял решение об изъятии здания у собственника — гражданина Ливана Эль-Бадауи Хуссейна Мохамад-Хуссейна. В октябре 2018 года администрация Зеленоградска объявила, что ищет инвестора, который закончит реконструкцию здания. Компания «СтройТех» выкупила здание в августе 2021 года за 52 млн рублей, пообещав приспособить его к современному использованию в течение трех лет.

Как писала газета «Волна» со ссылкой на главу администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, «Дом звездного неба» хотят открыть в 2025 году. Объем инвестиций в реконструкцию оценивается в 450 млн рублей. В здании планируют открыть гостиницу на 43 номера. На первом этаже хотят разместить кафе, ресторан и конференц-зал на 140 мест.