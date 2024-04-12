Вырубкой в Варникенском лесу заинтересовался глава СКР

Вырубкой в Варникенском лесу заинтересовался глава СКР
Вырубка в Варникенском лесу. Фото очевидца
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Калининградской области Дмитрию Бочарову представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с арендой земли и вырубкой в Варникенском лесу. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Обращение о нарушении природоохранного законодательства в Светлогорском городском округе поступило в приёмную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в 1997 году в аренду ТОО «Балтсибнефть» были необоснованно переданы земельные участки, впоследствии перешедшие во владение ООО «Виштынец Резорт». На территории 5 гектаров Варникенского леса, который является средой произрастания растений и обитания животных, занесённых в Красную книгу, была проведена «рубка ухода». В дальнейшем там планируют разместить глэмпинг. На эти цели бизнесмены получили грант в размере 45 млн рублей.

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Постановление было вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий). Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Сохранения территории Варникенского леса жители Светлогорского городского округа добиваются уже в течение нескольких лет.

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