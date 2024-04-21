«На болоте построен»: главный тренер «Балтики» раскритиковал газон на «Ростех Арене»

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич резко раскритиковал качество газона на калининградском стадионе «Ростех Арена». Высказывания прозвучали накануне на пресс-конференции после игры с «Крыльями Советов».



Калининградцы выиграли у гостей со счетом 2:1. «На таком тяжелом поле. Для меня, честно говоря загадка просто, конец апреля, а у нас... даже в сравнении с Ахматом [где] великолепный газон. Поле у нас, к сожалению, не дренаж, а просто глина. Все дается тяжело. Естественно, комбинационная игра страдает на таком поле», — заявил главный тренер.

На вопрос, с чем было связано то, что в передачах оказалось много брака, Сергей Игнашевич также сообщил, что «это связано с полем в первую очередь». «На нем тяжело просто, просто передвигаться тяжело. Самара — великолепная команда, комбинационная игра тоже великолепная, позиционная, больше всех забили, наверное, вместе с „Зенитом“ — вы видели, не могут тоже до ворот дойти. Просто борьба с мячом идет на этом поле. Естественно, легкие футболисты, техничные, они страдают на таких газонах, — добавил он. — Я понимаю прекрасно, условия здесь, Калининград, здесь стадион на болоте построен, я все прекрасно понимаю. Но — конец апреля, хотелось бы иметь газон, как в Москве, например, как в Питере — у нас, к сожалению, не так. Не знаю, по какой причине».

Стадион «Ростех Арена» (ранее — стадион «Калининград») был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года на Октябрьском острове, где находится пойма Преголи и здания до этого не возводились. Для строительства остров был засыпан песком слоем в несколько метров, однако несмотря на это, на нем и после открытия сооружения наблюдались подтопления, а уложенная тротуарная плитка и асфальт вспучивались и «плыли». При этом крыши у стадиона нет, от нее было решено отказаться, чтобы не удорожать строительство. Нынешнее название стадион получил летом прошлого года с выходом «Балтики» в Премьер-лигу и появления у нее нового спонсора — госкорпорации «Ростех».