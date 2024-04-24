В Советске на двух улицах выявили повышенное содержание формальдегида

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Региональные власти при оценке воздействия на окружающую среду мусорного полигона в поселке Барсуковка выявили две точки с повышенным содержанием формальдегида в Советске. Об этом сообщает «Руград».

Информация была предоставлена общественной организации «Зеленый фронт» региональным минприроды. Исследование проводилось по 24 показателям.

В части формальдегида предельно допустимая концентрация оказалась превышена на пересечении ул. Тимирязева и ул. Кутузова в восточной части города и на пересечении ул. Липовой и ул. Павлика Морозова на юго-востоке. Отклонение наблюдалось в дневные часы, после 16:00 концентрация опасного вещества в воздухе уменьшалась. При этом в районе Жилинского шоссе на юге города, где дома находятся к полигону ближе всего, превышений концентрации формальдегида не было выявлено с учетом направления ветра.

Параллельно проводится мониторинг Роспотребнадзора — в него добавлена точка отбора проб атмосферного воздуха на северо-западе от полигона на ул. Ксенофонтова, вблизи дома № 20, для выявления возможного неблагоприятного влияния полигона, отмечает издание. Специалисты будут проверять пробы по этилмеркаптану, метилмеркаптану и трихлорметану.

В начале апреля для оценки возможного воздействия полигона губернатор Антон Алиханов поручил снизить объем принимаемых на полигоне в Барсуково отходов на месяц и «запечатать» пруд с фильтратром. В итоге, по данным «Руграда», он был уменьшен в 3-4 раза, а прием жиросодержащих отходов — прекращен полностью.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней.

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