Azur air отменила ранее заявленные рейсы из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Azur air отменила прямые чартерные рейсы из Калининграда в Анталью. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.



«По сообщению пресс-службы авиакомпании, с которой связалась редакция, Azur air отменила ранее заявленные рейсы в Анталью из Калининграда. Ранее они стояли в расписании с мая, о чем был выпущен соответствующий пресс-релиз. Причины отмены в авиакомпании не пояснили», — говорится в сообщении.

Ранее в Azur air обещали возобновить прямые чартерные рейсы в Анталью из 20 российских городов.

В конце марта аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью, однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью. Также рейсы из Калининграда отменила авиакомпания Tailwind Airlines.