Своды замка Тапиау хотят расписать средневековыми сюжетами

Отреставрированные своды внутренних помещений замка Тапиау предполагается расписать. Об этом сообщается на странице «Башни Востока» «ВКонтакте».
«Образцом могут стать исчезнувшие росписи замка Лохштедт [в Пиллау], или что-то другое — средневековое искусство Европы даёт большую палитру вариантов», — отмечается в публикации.
Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Около двух лет его восстановлением занимаются предприниматели Алексей Павликов (генеральный директор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис») и Игорь Билоус (руководитель подмосковной компании «Элмонт»), которые параллельно с этим восстанавливают крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.