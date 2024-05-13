На территории замка Тапиау начали восстанавливать «бирюзовый корпус»

На территории замка Тапиау приступили к восстановлению второго по древности здания комплекса. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте».

«В замке Тапиау началось возрождение так называемого „бирюзового корпуса“ — второго по древности здания комплекса», — говорится в сообщении. В публикации отмечается, что этот корпус был запечатлен вместе с основным на акварели начала XIX века.