На территории замка Тапиау начали восстанавливать «бирюзовый корпус»

На территории замка Тапиау приступили к восстановлению второго по древности здания комплекса. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте».
«В замке Тапиау началось возрождение так называемого „бирюзового корпуса“ — второго по древности здания комплекса», — говорится в сообщении. В публикации отмечается, что этот корпус был запечатлен вместе с основным на акварели начала XIX века.
Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвященной истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремеслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирается сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. «Мы его видоизменить хотим не сильно, а точнее хотим привести его к тому виду, в котором он был до пожара в Первую мировую войну», — пояснял Билоус.