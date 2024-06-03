«Балтберегозащита» показала, как строится 192-метровый волнолом у Светлогорска (фото)

«Балтберегозащита» показала, как строится 192-метровый волнолом у Светлогорска (фото)
Фото: Балтберегозащита
Все новости по теме: Состояние морских пляжей

В акватории Балтийского моря в районе Светлогорска продолжается строительство волнолома, входящего в 1-й подэтап пляжеудерживающих сооружений. О процессе его возведения в своем официальном паблике «ВКонтакте» отчиталась «Балтберегозащита». 

«Сейчас подрядчик продолжает строительство подводного волнолома № 16 длиной 192 м и шириной по основанию 43,8 м, — отметили в организации. — Выполняются технически сложные работы с привлечением специальной морской техники и профессиональных водолазов».

Сообщается также, что подрядчик выполнил устройство геотуб, являющихся ядром будущего волнолома, и осуществляет укладку геозащитного покрытия из нетканного геотекстиля и гибких бетонных плит.

«На восточной захватке волнолома приступили к формированию основного профиля из крупногабаритного камня, — добавляют в „Балтберегозащите“. — В процессе строительства уже фиксируется накопление песчаных наносов и формирование пляжей в восточной части променада».

Фото: Балтберегозащита

Напомним, что учреждение заключило контракты по первому и второму подэтапам. В них входят: постройка 11 волноломов, 5 бун из лиственницы длиной до 170 метров, а также водовыпуск в устье реки Светлогорки. Работы в рамках этих контрактов должны быть завершены до конца 2025 года.

Третий подэтап предполагает строительство ещё пяти волноломов и одной буны, а также намыв искусственного песчаного пляжа на протяжении 4,5 км. Его планируют расширить до 70 метров на территории от санатория «Янтарный берег» до спуска «Волчья котловина» в Отрадном.

Как сообщили в региональном минстрое, искусственный пляж будет создаваться путём перемещения и намыва песка с помощью трюмных землесосов. Это специальные суда с мощными насосами, которые способны самостоятельно всасывать со дна водоёма в свой трюм песок, а также перевозить и намывать его по пульпопроводу на берег. Эти работы власти наметили на 2025-2027 годы.

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