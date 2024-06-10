В «Храброво» рассчитывают на возобновление чартеров в Турцию в середине лета

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Чартерные рейсы из Калининграда в Турцию рассчитывают возобновить «возможно, даже к середине лета». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора АО «Аэропорт «Храброво» Александра Корытного.

«Сегодня мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полётов в Стамбул и Анталью», — сказал Корытный.

Он отметил, что аэропорт на данный момент получил четыре заявки от турецких авиакомпаний, которые не прошли согласование со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Корытный напомнил, что на сегодняшний день в Калининград выполняется только одна чартерная программа — египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх. Рейсы осуществляются один раз в неделю, но иногда выполняются и два рейса.

Ранее полётную программу из Калининграда в Турцию, запланированную на лето 2024 года, отменили турецкие авиакомпании Southwind, Tailwind Airlines и Corendon. Причиной стали санкции Евросоюза.

Российские авиакомпании не выполняют чартеры из Калининграда в Анталью, так как маршрут проходит в обход стран Прибалтики, что серьёзно влияет на экономику полётов и значительно увеличивает время в пути.

Аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью в марте. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении ЕС запрета на полёты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. Ассоциация туроператоров России заявила об отмене полётной программы из Калининграда в Анталью, но в центре поддержки Southwind это опровергли.

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