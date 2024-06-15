В онкоцентре утверждают, что за месяц приняли 600 человек

В онкоцентре утверждают, что за месяц приняли 600 человек
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

За первый месяц работы онкологического центра в посёлке Родники посетило 600 калининградцев. Некоторые жители региона усомнились в правдивости приведённых цифр. Об этом говорится в официальной группе медицинского учреждения «ВКонтакте».

«Онкоцентр принимает пациентов с 22 мая. В режиме поликлиники, отделениях эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Приняли уже 600 человек», — сообщается в посте.

При этом некоторые жители региона в комментариях отметили, что ничего не слышали о начале функционирования центра. «Интересно получается, почему люди которые болеют онкологией не знают о том что онкологический центр уже работает, почему когда говорят больному что нужно пройти КТ не дают направление на него, очень много вопросов почему???» — написала Юлия (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Обсуждение продолжила Людмила. «Если все так замечательно, почему калининградцы продолжают летать на лечение и обследование в Москву и Питер?» — спросила она и поинтересовалась, кого сейчас обследуют в онкоцентре.

Спустя некоторое время Инна отметила, что, по её мнению, «данным постом руководство подписало себе „приговор“». «Или может быть надо обратится с петицией в Минздрав для разъяснения народу, по какому праву устанавливается выборочная очерёдность в оказании услуг без общего открытия онкоцентра?» — заявила пользователь соцсети .

«Подскажите пожалуйста, каким образом можно попасть в наш онкоцентр на обследование...», — заканчиваются комментарии вопросом от Алёны. На момент 10:00 субботы, 15 июня, ответов на обращения калининградцев не последовало.

Напомним, что в начале апреля этого года экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится «максимум в мае».

В середине мая сообщалось о выделении дополнительного финансирования на строительство онкологического центра. Власти связали это с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, на строительство выделяется 1,5 млрд рублей и еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования. В конце мая 2024 поликлиника онкологического центра заработала в тестовом режиме. Накануне Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале заявил, что в течение лета в онкоцентре откроются дневной и круглосуточный стационары.

Строительство объекта началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени учреждение к работе не приступило. О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но экс-губернатор Антон Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».

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