СМИ: арестованный замминистра обороны Иванов владел авто с номерами за 6 млн

Замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению во взятке, владел несколькими автомобилями класса люкс, госномера которых стоят больше 6 миллионов рублей. Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные налоговой декларации Иванова и базы предпродажной проверки автомобилей.

Как следует из декларации, Иванов владеет внедорожником Chevrolet Suburban, за которым закреплены номера серии ААА региона 77. Стоимость такого госномера может составлять 2,5–3 млн руб. Кроме того, у замминистра был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Цена на подобные номера превышает 4 млн руб., отмечает информагентство.

Напомним, Тимур Иванов был задержан в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Минобороны РФ он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение.

Также напомним, что 14 мая стало известно, что генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавляющий управление кадров Минобороны РФ, задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Спустя еще девять дней появилась информация, что правоохранительные органы задержали замглавы Генерального Штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Как стало известно в этот же день, Шамарина подозревают в получении 36 млн рублей взятки от топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта». В Кремле заверили, что уголовные дела в отношении чиновников Минобороны РФ — это не кампанейщина, а результат планомерной борьбы с коррупцией на всех уровнях. 17 июня стало известною. что еще четыре заместителя министра обороны России лишились занимаемых должностей.