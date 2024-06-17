Четыре заместителя министра обороны РФ уволены с занимаемых должностей

Четыре заместителя министра обороны России лишились занимаемых должностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны РФ, Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны РФ. Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны РФ и уволить его с военной службы», — говорится в указе за подписью президента Владимира Путина, датированном 17 июня 2024 года. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Напомним, весной этого года в Минобороны произошел рад громких задержаний. Так, в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, а 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны, а прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России. 14 мая стало известно, что генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавляющий управление кадров Минобороны РФ, задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Спустя еще девять дней появилась информация, что правоохранительные органы задержали замглавы Генерального Штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Как стало известно в этот же день, Шамарина подозревают в получении 36 млн рублей взятки от топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта». В Кремле заверили, что уголовные дела в отношении чиновников Минобороны РФ — это не кампанейщина, а результат планомерной борьбы с коррупцией на всех уровнях.