Для «активной фазы» расчистки Литовского ручья привлекли экскаватор-амфибию (фото)

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В Калининграде после перерыва на нерест возобновилась реабилитация Литовского ручья. Ход работ 28 июля проверила выездная комиссия, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Расчистка производится механизированным способом с использованием экскаватора-амфибии с погрузкой донных отложений в самосвалы. Спуск воды идет через сохранившиеся немецкие гидротехнические шлюзы. В настоящее время по объекту выполнено порядка 40% работ. Заданный подрядчиком темп позволяет завершить контракт уже осенью, раньше заявленных сроков.

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«Ручей Литовский – это только часть большого проекта по восстановлению рек. Не так давно мы заключили контракт по двум участкам озера Верхнего, в расчистку зайдём уже в этом году, завершим работы в следующем. Также мы разместили информацию по разработке проектно-сметной документации на расчистку русла реки Товарной. Готовим конкурсную документацию по разработке проекта расчистки реки Корневки протяжённостью более 8 километров на основании большого количества обращений местных жителей», – сообщил замминистра природных ресурсов и экологии области Максим Никитин.

Фото пресс-службы регионального правительства

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