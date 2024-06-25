После нереста в Калининграде возобновили расчистку Литовского ручья (фото)

В Калининградской области после завершения нерестового периода возобновили работы по расчистке Литовского ручья и реки Промысловой. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на областное министерство природных ресурсов и экологии.



Расчистка русла Литовского ручья сейчас идёт на участке от ул. Невского до ул. Гагарина. Сквозной проход для граждан там перекрыт. «До настоящего времени подрядчик успел привести в порядок участок от улицы Александра Невского в сторону Гагарина протяженностью 500 метров. На данный момент убрано более 3,6 тыс. кубометров ила и мусора», — уточнили в пресс-службе. Реабилитация Литовского ручья проводится в рамках национального проекта «Экология».

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Также начались работы на втором участке реки Промысловой. Ведётся монтирование пульпопровода для начала расчистки русла гидромеханизированным способом. Завершить работы на обоих объектах обещают до конца 2024 года.

Как сообщили ранее в минприроды, для компенсации ущерба, нанесённого Литовскому ручью, в Куршский залив в июне выпустили 28375 мальков сига.

Нерест невидимой рыбы: почему приостановили расчистку Литовского ручья

Расчистка Литовского ручья началась в декабре. Планируется, что в ходе работ приведут в порядок участок русла протяженностью 2,7 километра и изымут 17 903,85 м³ донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация. Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

Кроме того, сейчас определяется исполнитель работ по разработке проектной документации на расчистку русла реки Товарной. Планируют реабилитировать участок реки протяжённостью 13,99 километров. На работы выделили 18 млн рублей. Также в настоящее время определяется начальная цена договора на разработку проектной документации по расчистке русла реки Корневки на территории Багратионовского городского округа. Планируется разработка ПСД по расчисткам русел Мамоновки и Тростянки.