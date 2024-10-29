Директор горбольницы № 3 уволился из-за проблем с поликлиникой на Сельме

Директор горбольницы № 3 уволился из-за проблем с вводом поликлиники на ул. Согласия. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.



«Покинул свой пост директор ГБУЗ КО „Городская больница № 3“ Бутаков Сергей», — сообщила Башкирова в ответ на вопрос о кадровых решениях, которые были приняты на уровне правительства из-за затягивания сроков открытия новой поликлиники.

В понедельник губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале сообщил, что срок открытия поликлиники на Сельме сдвинули на конец ноября. «28 ноября откроем поликлинику на Сельме. Необходимые решения приняты, в том числе кадровые, график скорректирован и подписан», — говорится в сообщении. Принять «кадровые решения» из-за поликлиники на Сельме Беспрозванных обещал 23 октября.

В июле пресс-служба правительства в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» отмечала, что новая поликлиника на Сельме в Калининграде будет являться подразделением горбольницы № 3. «Амбулаторно-поликлиническое учреждение на ул. Согласия в Калининграде, введенное в эксплуатацию 1 апреля 2024 года, будет являться структурным подразделением ГБУЗ Калининградской области „Городская больница № 3“», — отметили в правительстве. Адреса, приписанные к новой поликлинике, станут известны после открытия лечебного учреждения, сообщал ранее региональный минздрав.

Сроки начала работы поликлиники на Сельме неоднократно сдвигались. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Алексей Беспрозванных в середине июня говорил о том, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, а затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября».