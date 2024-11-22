Минздрав опубликовал список адресов, приписанных к новой поликлинике на Сельме

В четверг, 28 ноября, в Калининграде состоится открытие новой поликлиники на Сельме. Медучреждение на ул. Согласия, 48, будет обслуживать 30 тысяч взрослых и 6 тысяч детей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального минздрава.

«Население централизованно прикрепят к филиалу городской больницы № 3 на ул. Согласия, 48. Это значит, что вам не нужно приходить и оформлять документы самостоятельно. Если вы проживаете в этом микрорайоне и ранее получали лечение в городской больнице № 4, то теперь вы будете обслуживаться в городской больнице № 3. Дети, проживающие в микрорайоне и ранее прикреплённые к отделениям № 6 и № 2, за исключением филиала поликлиники в Чкаловске, также будут переведены в новую поликлинику. Адреса, которые переходят на прикрепление в филиал ГБ-3 на ул. Согласия, — в нашем приложении», — уточнили в минздраве.

Отделение для взрослых будет работать в пн—пт: 08:00 — 20:00, сб: 09:00 — 15:00, детское — пн—пт: 08:00 — 20:00, сб: 09:00 — 14:00. Задать уточняющие вопросы или получить дополнительную информацию о работе новой поликлиники можно по телефону по номеру 122, доб.1.