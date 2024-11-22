Минздрав опубликовал список адресов, приписанных к новой поликлинике на Сельме

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В четверг, 28 ноября, в Калининграде состоится открытие новой поликлиники на Сельме. Медучреждение на ул. Согласия, 48, будет обслуживать 30 тысяч взрослых и 6 тысяч детей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального минздрава.

«Население централизованно прикрепят к филиалу городской больницы № 3 на ул. Согласия, 48. Это значит, что вам не нужно приходить и оформлять документы самостоятельно. Если вы проживаете в этом микрорайоне и ранее получали лечение в городской больнице № 4, то теперь вы будете обслуживаться в городской больнице № 3. Дети, проживающие в микрорайоне и ранее прикреплённые к отделениям № 6 и № 2, за исключением филиала поликлиники в Чкаловске, также будут переведены в новую поликлинику. Адреса, которые переходят на прикрепление в филиал ГБ-3 на ул. Согласия, — в нашем приложении», — уточнили в минздраве.

Отделение для взрослых будет работать в пн—пт: 08:00 — 20:00, сб: 09:00 — 15:00, детское — пн—пт: 08:00 — 20:00, сб: 09:00 — 14:00. Задать уточняющие вопросы или получить дополнительную информацию о работе новой поликлиники можно по телефону по номеру 122, доб.1.

Напомним, сроки начала работы поликлиники на Сельме неоднократно сдвигались. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Алексей Беспрозванных в середине июня говорил о том, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, а затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября». Однако 29 октября стало известно, что директор горбольницы № 3 уволился из-за проблем с вводом поликлиники на ул. Согласия, которое вновь было перенесено. 

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