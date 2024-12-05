Горвласти планируют начать капремонт улицы Орудийной в Калининграде в 2025 году

Городские власти планируют начать капитальный ремонт улицы Орудийной в 2025 году. Об этом в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» рассказала администрация Калининграда.

Пользовательница соцсети Екатерина задала вопрос, когда власти сделают тротуар вдоль улицы. Ей ответили с аккаунта городской администрации. В заявлении властей отмечается, что благоустройство улицы Орудийной произведут в рамках её капитального ремонта. В ходе работ планируется заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

«​​Проектная документация на капремонт готова, сейчас пакет документов готовится для проведения конкурса на отбор подрядной организации. Начало комплекса работ планируется на 2025 год», — говорится в сообщении администрации Калининграда.





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных «Вконтакте»

Напомним, что отремонтировать планируют участок улицы Орудийной протяжённостью более 1 км от улицы Аэропортной до границ городского округа. Согласно техзаданию, улица должна остаться двухполосной, но получить тротуары по 2,25 метра шириной, а также велодорожку.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Сам подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, а получил заключение экспертизы по ней в июле.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания запросила за свои услуги 5,2 млн рублей. Контракт был заключен в конце сентября 2022 и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть, до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Напомним также, что привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.