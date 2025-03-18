Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде оценили в 461 млн рублей

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на участке от ул. Аэропортной до границ городского округа. На ремонт выделяют 461 462 789 рублей. 290 515 150 рублей рассчитывают освоить в 2025 году, ещё 170 947 639 рублей — в 2026-м. Сроки подачи заявок для участия в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

Отремонтировать планируют участок протяжённостью более 1 км. Согласно техзаданию, улица должна остаться двухполосной. При этом появятся тротуары по 2,25 метра шириной, а также велодорожка.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть, до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.