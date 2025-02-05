Центр по управлению племенным животноводством планирует купить авто за 4,5 млн

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр по управлению племенным животноводством» планирует приобрести автомобиль за 4,5 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов.

Финансирование рассчитано на 2025 год. Согласно опубликованным данным, речь идёт об автофургоне. Сроки подачи заявок на участие в торгах не указываются.

В конце сентября 2024 года администрация Калининграда заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета за 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством администрации Калининграда. По данным источников, автомобиль перевозит главу администрации Елену Дятлову.

Власти Озёрского муниципального округа в декабре приобрели автомобиль марки Lada Vesta для муниципальных нужд за 2,2 млн рублей.

Власти Пионерского городского округа в 2024 году провели три закупки на оказание услуг лизинга на приобретение автомобилей HAVAL H9. В одном случае цена контракта — 6,135 млн рублей, во втором и третьем — по 6,971 млн рублей. Закупки объяснили «большим износом» автопарка.

Власти Гурьевска планировали взять в лизинг кроссовер комплектации Luxury Kaiyi X7 Kunlun за 4,29 млн рублей, однако торги были признаны несостоявшимися.